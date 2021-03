Schlittenhunderennen "Iditarod" startet auf kürzerer Strecke

In Alaska hat unter erschwerten Pandemie-Bedingungen am Sonntag das härteste Hundeschlittenrennen der Welt begonnen. Der "Iditarod" wird in diesem Jahr nicht wie sonst einem Pfad von Anchorage, der größten Stadt des US-Bundesstaats, bis ins rund 1.600 Kilometer entfernte Nome an der Beringsee folgen. Stattdessen werden die 47 gemeldeten Gespanne auf etwa der Hälfte der Strecke umkehren und nach Anchorage zurück gleiten.

SN/APA (AFP/Archiv)/JOSEPH PREZIOSO Schlittenhund ( vor Training zu Iditarod-Rennen