Schlüsseldienst bot brachialen "Service"

. Statt eine Wohnungstür mit Spezialwerkzeug zu öffnen, trat ein angeblicher Schlüsseldienstmitarbeiter in Bayern diese kurzerhand ein. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der 68-jährige Bewohner in Schweinfurt ausgesperrt und dann die Nummer einer Vermittlung von Schlüsseldiensten angerufen, die er im Internet gefunden hatte. Der verblüffte Kunde weigerte sich dann, die Rechnung in Höhe von etwa 150 Euro zu zahlen. Daraufhin verließ der rabiate Dienstleister das Haus. Wieso er die Tür eintrat, obwohl er Werkzeug dabeihatte, war nicht bekannt. Auch ob es sich bei ihm tatsächlich um einen Schlüsseldienstmitarbeiter handelt oder um einen Betrüger, konnte die Polizei nicht sagen.

Quelle: SN, Dpa