Schmutziges Wasser laut UNICEF tödlicher als Waffen

In lang anhaltenden Konflikten haben Kinder unter 15 Jahren ein fast dreimal höheres Risiko, an Durchfall oder Krankheiten zu sterben, die auf verseuchtes Wasser zurückzuführen sind, als durch direkte Waffengewalt. Das zeigt der Bericht "Water under Fire" ("Wasser unter Beschuss"), den die UNO-Kinderhilfsorganisation UNICEF anlässlich des Weltwassertages am Freitag veröffentlicht hat.

SN/APA/ALOIS LITZLBAUER Ohne sichere Wasserversorgung drohen Mangelernährung und Krankheiten