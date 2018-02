Schnee in Rom - Probleme im Bahnverkehr, Schulen geschlossen

Wegen stundenlanger heftiger Schneefälle ist es am Montagvormittag in Nord- und Mittelitalien zu erheblichen Problemen im Bahnverkehr gekommen. Der viele Schnee brachte zudem das öffentliche Leben in Rom zum Erliegen und verursachte erhebliche Verspätungen. Zu Verzögerungen kam es auch im Zugsverkehr in der Toskana sowie auf der Linie Verona-Modena, teilten die italienischen Staatsbahnen mit.

Plötzlich ist der Alltag in Rom weiß und grau