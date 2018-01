Schneebrett verschüttete Skitourengeher in der Schweiz - tot

Zwei Skitourengänger sind im Berner Oberland von einem Schneebrett verschüttet worden. Beide konnten am Sonntagnachmittag nur noch tot aufgefunden werden. Bei den beiden Opfern handelt es sich um eine 50-jährige Schweizerin mit Wohnsitz in Monaco und einen 67-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilten.

SN/APA (KEYSTONE)/PHILIPPE MOOSER Nach den beiden wurde per Helikopter gesucht