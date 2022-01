Schneesturm legt Washington lahm

Nach einem milden Jahreswechsel hat ein heftiger Schneesturm die US-Hauptstadt Washington getroffen - und das bereits herrschende Reisechaos zum Ende der Feiertage verschärft. Wegen dichten Schneefalls wurde der Busverkehr in Washington am Montag eingestellt, Schulen, Bundesbehörden und Corona-Testzentren blieben geschlossen. An den Flughäfen der Hauptstadt fielen mehr als 230 Flüge aus. Betroffen sind auch die angrenzenden US-Staaten Maryland und Virginia.

SN/APA/AFP/PABLO PORCIUNCULA Washington versinkt im Schnee