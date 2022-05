Schon mehr als 100 Tote nach Unwettern in Brasilien

Die Zahl der Toten bei Erdrutschen nach starkem Regen im Nordosten von Brasilien ist auf mindestens 100 gestiegen. Zudem wurden 16 Menschen im Bundesstaat Pernambuco vermisst, wie der Zivilschutz auf Twitter am Dienstag bekannt gab. Demnach suchten inzwischen etwa 6.200 Personen Schutz in Aufnahmestellen, 24 Gemeinden in Pernambuco befanden sich im Notstand. Die Todesfälle wurden seit Beginn der Unwetter am vergangenen Mittwoch registriert.

SN/APA/AFP/SERGIO MARANHAO Erdrutsche nach heftigen Regenfällen