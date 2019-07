Schon mehr als 50 Tote durch Dengue-Fieber in Honduras

Das gefährliche Dengue-Fieber hat sich in Honduras dramatisch ausgebreitet: Mehr als 50 Tote seit Jahresanfang und überfüllte Krankenhäuser meldete am Mittwoch das Gesundheitsministerium in Tegucigalpa. Rund 23.300 Fälle seien registriert, "von denen 16.509 als schwer" eingestuft würden, sagte eine Sprecherin des Ministeriums.

SN/APA (AFP)/ORLANDO SIERRA Dengue-Fieber breitet sich dramatisch aus