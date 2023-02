Schüsse auf Campus von Michigan State University

Auf dem Campus der Michigan State University in East Lansing sind am Montagabend Schüsse gefallen. Wie die Polizei der Universität im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, forderte sie Studenten und Lehrkräfte auf, sich in Sicherheit zu bringen. Videos lokaler Medien zeigten, wie Polizisten den Tatort stürmten. Offizielle Angaben zu den Schüssen oder Informationen über mögliche Opfer lagen zunächst nicht vor.

Die Stadt East Lansing, eine Universitätsstadt in der Nähe der Landeshauptstadt Lansing, teilte mit, dass der Schütze auf freiem Fuß sei.