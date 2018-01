Schüsse auf Polizisten bei Denver - auch Schütze getötet

Ein Mann hat am Silvestertag in einem Wohnungskomplex bei Denver im US-Staat Colorado das Feuer auf mehrere Polizisten eröffnet. Ein 29-jähriger Beamter starb, vier weitere und zwei Einwohner wurden verletzt, wie Bezirkssheriff Tony Spurlock am Sonntag mitteilte. Der Schütze sei dann selber getötet worden.

SN/AP Schüsse auf Polizisten bei Denver.