Schüsse auf Volksfest in Kalifornien: Mehrere Verletzte

Bei Schüssen auf einem Volksfest in Kalifornien sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Rettungskräfte seien über mindestens elf angebliche Opfer bei dem Vorfall in der Stadt Gilroy südlich von San Francisco informiert worden, meldete ein regionaler Ableger des Senders NBC am Sonntagabend (Ortszeit). Die Rede war von mindestens einem Schützen.

Ein Augenzeuge sagte dem Sender, eine Kugel habe seinen Kopf knapp verfehlt, und als er sich umgedreht habe, habe er zahlreiche Menschen rennen sehen. Mindestens elf Menschen sollen auf dem Boden gelegen sein. Die näheren Hintergründe des Vorfalls, der sich auf dem Gilroy Garlic Festival zugetragen haben soll und über den auch der "San Francisco Chronicle" berichtete, waren zunächst unklar. Quelle: Apa/Ag.