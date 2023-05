Schüsse in Belgrader Volksschule: Acht Schüler und Wachmann tot

Nach Schüssen in einer Belgrader Volksschule sind Medienberichten zufolge mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das serbische Innenministerium bestätigte am Vormittag, dass ein Wachmann der zentral gelegenen Schule starb. Medien berichteten darüber hinaus unter Berufung auf inoffizielle Quellen, dass auch eine in ein Krankenhaus eingelieferte Lehrerin ihren Verletzungen erlegen sein soll. Berichten aus zwei Spitälern zufolge wurden auch sechs Schüler eingeliefert.

BILD: SN/AP Schüsse in einer Belgrader Schule BILD: SN/AP Schüsse in einer Belgrader Schule BILD: SN/AP Schüsse in einer Belgrader Schule BILD: SN/AP Schüsse in einer Belgrader Schule BILD: SN/AP Schüsse in einer Belgrader Schule BILD: SN/AP Schüsse in einer Belgrader Schule