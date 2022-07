Schüsse in Kopenhagener Einkaufszentrum: Mehrere Tote

Bei den Schüssen in einem Kopenhagener Einkaufszentrum sind mehrere Menschen getötet worden. Das sagte Polizeichefinspektor Søren Thomassen am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz in der dänischen Hauptstadt.

SN/APA/AFP/Ritzau Scanpix/OLAFUR STEINAR GESTSSON Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Sonntagabend vor dem Einkaufszentrum