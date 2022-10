Schulangreifer von St. Louis hatte 600 Schuss Munition dabei

Bei dem Schusswaffenangriff an einer Schule der US-Stadt St. Louis mit zwei Todesopfern hat die Polizei offenbar ein schlimmeres Blutbad verhindert. Der am Montag von Einsatzkräften erschossene 19-jährige Angreifer hatte ein halbautomatisches Gewehr und zahlreiche Magazine mit insgesamt mehr als 600 Schuss Munition bei sich, wie Polizeichef Mike Sack am Dienstag sagte. "600 Schuss ist viel Munition."

SN/APA/AFP/TIM VIZER Die Polizei in St. Louis verhinderte am Montag ein größeres Blutbad