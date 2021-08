Schuldbekenntnisse nach Sturm auf US-Kapitol

Gut ein halbes Jahr nach dem gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol haben sich zwei Männer schuldig bekannt, während der Ausschreitungen am 6. Jänner Polizisten attackiert zu haben. Der 44-jährige Fitnessstudio-Besitzer Scott Fairlamb sagte am Freitag bei einer Gerichtsanhörung in Washington, er bekenne sich außerdem schuldig, die Arbeit des Kongresses behindert zu haben. Seine Schuld räumte auch der 28-jährige Devlyn Thompson ein. Beiden drohen mehrjährige Haftstrafen.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/S Kapitol-Angreifer am 6. Jänner