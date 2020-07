Schuldsprüche nach tödlicher Massenpanik in Disco in Italien

19 Monate nach der Massenpanik mit sechs Toten in einer Diskothek in Corinaldo nahe der norditalienischen Hafenstadt Ancona am 8. Dezember 2018 hat ein Gericht am Donnerstag sechs Personen zu Haftstrafen zwischen zehn und zwölf Jahren verurteilt. Die Strafen wurde stark reduziert, weil sich die Angeklagten für schuldig erklärt und für ein Schnellverfahren entschlossen haben.

SN/APA (AFP)/LUCA PRIZIA Sechs Menschen starben im Gedränge