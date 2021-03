Schulen in England öffnen nach Corona-Lockdown wieder

Nach rund zwei Monaten im Lockdown kehren am heutigen Montag in England die Schüler in ihre Schulen zurück. Es ist der erste Schritt eines Lockerungsplanes der Regierung. Weiterführende Schulen können nach Bedarf stufenweise öffnen. So soll Zeit für mehrere freiwillige Corona-Tests sein. Die Regierung stellt zu Beginn Dutzende Millionen Schnelltests bereit. Danach kann jede Familie mit einem Schulkind pro Woche zwei Selbsttests je Haushaltsmitglied in Anspruch nehmen.

SN/APA (AFP)/GEOFF PUGH GB-Premier Boris Johnson