Schulschütze von Offenburg schoss mehrfach auf Hinterkopf

Der Todesschütze in einer Schulde der deutschen Stadt Offenburg hat der Staatsanwaltschaft zufolge Schüsse auf den Hinterkopf seines Opfers abgegeben. Die tödliche Attacke auf einen Mitschüler zeige, dass ein erhebliches Aggressionspotenzial vorliege. "Sowohl gegen andere als auch gegen sich selbst", sagte Staatsanwältin Iris Janke am Dienstag. Der 15-Jährige sei am Donnerstag gezielt in den Klassenraum gegangen und habe in Anwesenheit seiner Mitschüler geschossen.

Nach tödlicher Bluttat auch Ermittlungen gegen Eltern