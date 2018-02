Schwanzwedeln für glückliche zwölf Monate

Für den chinesischen Kulturkreis beginnt am Freitag das Jahr des Hundes. Was Donald Trump damit zu tun hat und warum man jetzt immer etwas Rotes bei sich tragen sollte.

In einem Einkaufszentrum in der chinesischen Stadt Taiyuan steht eine haushohe Statue von Donald Trump als Hund. Ganz in Weiß gehalten, sticht die goldene Haartolle besonders heraus. Donald Wuff macht ein grimmiges Gesicht und hebt belehrend einen Zeigefinger. Denn Trump ist im Jahr des Hundes geboren - genau genommen im Jahr des Feuer-Hundes. Die Eigenschaften, die das chinesische Horoskop diesem Tierzeichen nachsagt, scheinen gut zu passen: Menschen aus den betreffenden Jahren ziehen gern Aufmerksamkeit auf sich. Trump steht den Vorhersagen der Astrologen zufolge jedoch ein schwieriges Jahr bevor.