Schwarzbär in den USA als Serien-Einbrecher überführt

Nach einer regelrechten Serie von Autoeinbrüchen hat die Polizei im US-Bundesstaat New Hampshire den Täter ermittelt: einen Schwarzbären. Das Tier sei per Überwachungskamera auf frischer Tat ertappt worden, als er in einen Pick-up-Wagen einstieg, berichtete die Polizei der Stadt Thornton am Montag (Ortszeit) auf Facebook. Der Bär ist demnach in der Lage, die Türen nicht abgeschlossener Fahrzeuge mit seinen Vorderpfoten zu öffnen.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/J Schwarzbären können Autos knacken