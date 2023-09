Schwedens König feierte Thronjubiläum mit Kutschfahrt

Schwedens König Carl XVI. Gustaf hat sein 50. Thronjubiläum mit einer Fahrt in einer prunkvollen Kutsche und einem fröhlichen Jubiläumskonzert ausklingen lassen. Zum Abschluss der mehrtägigen Feierlichkeiten ließ sich der 77 Jahre alte Monarch am Samstag gemeinsam mit Königin Silvia (79) durch das Zentrum von Stockholm kutschieren. Tausende Schaulustige säumten die Straßen, um einen kurzen Blick auf den König und seine ganz in Gelb gekleidete Gattin zu erhaschen.

Das folgende Konzert stellte eine musikalische Zeitreise durch die 50 Jahre seiner Zeit auf dem Thron dar - von Abba bis zu Schwedens jüngstem Sieg beim Eurovision Song Contest (ESC).

Der eigentliche Jubiläumstag von Carl Gustaf war bereits am Freitag gewesen. An dem Tag war es genau 50 Jahre her, dass er nach dem Tod seines Großvaters König von Schweden wurde - damals im noch jungen Alter von 27 Jahren. Anfangs unerfahren und unbeholfen, entwickelte sich der König zu einem vom Volk respektierten und geschätzten Staatsoberhaupt. Heute ist er der am längsten amtierende Monarch der schwedischen Geschichte und einer der dienstältesten Amtsträger weltweit.

Zur Beliebtheit des Königshauses trug vor allem die in der deutschen Stadt Heidelberg geborene Silvia Sommerlath bei, die Carl Gustaf bei Olympia 1972 in München kennengelernt und vier Jahre später geheiratet hat. Wie viel sie ihm bedeutet, zeigte der König am Freitagabend auf einem feierlichen Jubiläumsbankett. "Eine bessere Lebensbegleiterin hätte ich niemals bekommen können", sagte er an die Königin gerichtet.

Auch er selbst erhielt auf dem Bankett warme Worte. "Eure Majestät, lieber Papa, seit 50 Jahren bist du Schwedens König. Fast genauso lang bist du mein Vater gewesen - und immer ein Vorbild", sagte seine älteste Tochter Kronprinzessin Victoria (46), die ihn eines Tages auf dem Thron beerben wird. "Du bist eine Konstante, eine Geborgenheit - für mich und auch für viele andere."

Während Carl Gustaf am Freitag die Staatsoberhäupter der weiteren nordischen Staaten die Ehre erwiesen, stand der Samstag für den Monarchen ganz im Zeichen des schwedischen Volkes. Bei Sonnenschein und blauem Himmel fuhren er und Silvia mit einer Pferdekutsche aus dem 19. Jahrhundert durch die Straßen von Stockholm, ehe sie nach einem kurzen Umstieg ins Auto mit der königlichen Barkasse "Vasaorden" zurück zum Schloss gebracht wurden. Als das Königspaar dort an Land ging, brach Jubel in der versammelten Menschenmenge aus.

Dieser Applaus brandete anschließend auch immer wieder bei dem Jubiläumskonzert vor dem Schloss auf. Zu Königs Ehren wurden dort Bilder aus den fünf Jahrzehnten seiner Zeit auf dem Thron gezeigt und Lieder aus den einzelnen Epochen der Musiknation Schweden gesungen. Die legendäre Popgruppe Abba fehlte dabei zwar, nicht aber ihre Musik: Das Popduo Klara & Jag sang ein Medley mit Welthits der Band, darunter "Waterloo", "Mamma Mia" und natürlich "Dancing Queen".

Besonders Victoria und ihre Tochter Prinzessin Estelle (11) sangen und schunkelten bei den Liedern fleißig mit. Die zweimalige ESC-Gewinnerin Loreen sang "Tattoo", jenes Lied, das Schweden in diesem Jahr den Sieg bei dem europäischen Musikwettbewerb beschert hat. Der im Land äußerst populäre Musiker Björn Skifs sang anschließend den Klassiker "Hooked on a Feeling". "Eine fantastische Vorstellung", lobte der König die versammelten Künstler. "Das hier ist ein wunderbarer Tag und Nachmittag."