Schwedens Staatsepidemiologe Anders Tegnell selbstkritisch

Staatsepidemiologe Anders Tegnell hat sich erstmals selbstkritisch über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise gezeigt. Man hätte schon von Beginn an mehr Maßnahmen ergreifen sollen, sagte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem schwedischen Radio.

SN/APA (AFP)/PONTUS LUNDAHL Zu viele Menschen sind zu früh gestorben