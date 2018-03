Schweizer AKW Mühleberg schaltete sich wegen Störung ab

Eine Störung im Überwachungssystem der Dampfleitungen hat beim Schweizer Atomkraftwerk Mühleberg zu einer automatischen Schnellabschaltung des Reaktors geführt. Das teilte der Betreiber BKW mit. Die Ursache für die Störung, die am Mittwoch um 10.34 Uhr auftrat, sei noch unklar. "Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung und die Umgebung", so die BKW. Der Reaktor sei in einem sicheren Zustand.

SN/APA (KEYSTONE)/CHRISTIAN BEUTLER Reaktor ist laut Betreiber in sicherem Zustand