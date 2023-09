Schweizer Forschende heilten gelähmte Mäuse

Schweizer Wissenschafter haben gelähmte Mäuse geheilt. Mit einer Gentherapie brachten sie Neuronen dazu, sich über komplett durchtrenntes Rückenmark zu wachsen und sich an der richtigen Stelle wieder zu verbinden. Bevor diese Gentherapie in Menschen angewendet werden kann, müssen laut den Forschern aber noch viele Hindernisse überwunden werden. Die Resultate wurden am Donnerstagabend im Fachblatt "Science" publiziert.

BILD: SN/APA/DPA/FRISO GENTSCH Gentherapie regte das Nachwachsen von Nerven bei den Mäusen an