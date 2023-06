Schweizer laut Hochrechnung für Klimaneutralität

Die Schweizer haben in einer Volksabstimmung laut einer Hochrechnung die Weichen für ein klimaneutrales Land gestellt. Nach Zahlen des Forschungsinstituts gfs.bern sagten in der Abstimmung am Sonntag 58 Prozent Ja zum Klimaschutzgesetz. Das Ziel von netto null Treibhausgasemissionen soll bis 2050 erreicht werden. Den Abschied von Öl- und Gasheizungen will die Regierung mit finanziellen Anreizen fördern.

BILD: SN/APA/KEYSTONE/URS FLUEELER Werbeplakat der SVP gegen das Klimaschutzgesetz