Schweizer Polizei enttarnte weltweit 2.200 Pädokriminelle

Nach jahrelangen geheimen Ermittlungen im Internet hat die Schweizer Polizei weltweit tausende Pädokriminelle enttarnt. Dank der Operation "Ninja Turtle" konnten mehr als 2.200 Verdächtige unter anderem in der Schweiz, in Kroatien, Brasilien, Frankreich, Peru, Rumänien und Spanien festgenommen werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Einige der Festgenommenen hätten das kinderpornografische Material genutzt, andere hätten selbst Kinder misshandelt.

Festnahmen gab es in Europa und Südamerika