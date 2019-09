Schwere Beute im Kinderwagen verriet Einbrecherin in USA

Eine Frau hat beim Einbruch in Kalifornien im wahrsten Sinne schwere Beute gemacht, doch die vielen Münzen im "Fluchtwagen" waren dann verräterisch. Nach einem Bericht örtlicher Medien vom Samstag hatte eine 29-jährige Einbrecherin in Bakersfield 6.000 US-Dollar (5.439,71 Euro) erbeutet, allerdings alles in Vierteldollar-Münzen.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Jens Kalaen Die Frau belud den Kinderwagen mit über 100 Kilogramm Münzen