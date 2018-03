Schwere Nachbeben erschütterten Papua-Neuguinea

Eine Woche nach dem schweren Erdbeben im Pazifikstaat Papua-Neuguinea hat es mehrere heftige Nachbeben gegeben. Montagfrüh (Ortszeit) bebte die Erde im Westen des Landes der US-Erdbebenwarte zufolge mit einer Stärke von 6,0. Das Beben ereignete sich demnach in rund zehn Kilometern Tiefe. Zuvor hatten sich bereits drei Erdstöße mit Stärken zwischen 5,1 und 5,8 ereignet.

Später am Montag folgten weitere zwei Beben mit Stärken von knapp über 4,0. Über eventuelle Opfer oder Schäden lagen zunächst keine Angaben vor. Bei einem Beben der Stärke 7,5 waren am vergangenen Montag in der Region rund 50 Menschen ums Leben gekommen. Da das Gebiet nur schwer zugänglich ist, wurde das Ausmaß erst sehr viel später bekannt. Viele Dörfer der Erdbebenregion sind nur aus der Luft erreichbar.

Zahlreiche Erdbebenopfer in der bergigen Dschungelregion sind noch immer traumatisiert, wie der lokale Fernsehsender EMTV berichtete. Ein großer Teil der Infrastruktur sei durch das Beben vor einer Woche zerstört worden, insbesondere Straßen und Stromleitungen.

Die Zeitung "The National" berichtete unter Berufung auf die Provinzverwaltung, dass derzeit auch kein Kind zur Schule gehen könne. Alle Schulen in der Erdbebenregion blieben wegen Einsturzgefahr der Gebäude bis auf weiteres geschlossen. "Wir wollen die Schüler nicht um ihr Recht auf Bildung bringen, aber Sicherheit geht vor", begründete der zuständige Verwaltungschef Thomas Eluh.

(Apa/Dpa)