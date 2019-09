Schwere Schäden im Osten Kanadas durch Wirbelsturm "Dorian"

Der Wirbelsturm "Dorian" hat am Wochenende im Osten Kanadas schwere Schäden angerichtet. In der Hafenstadt Halifax wurden Windgeschwindigkeiten von 140 km/h gemessen, in der Provinz Nova Scotia waren nach Angaben der Behörden 500.000 Haushalte ohne Stromversorgung. Auf den Bahamas stieg die Zahl der Toten auf mindestens 43, Hunderte Einwohner der Inseln warteten auf ihre Evakuierung.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Hunderte Menschen warten auf ihre Evakuierung von den Bahamas