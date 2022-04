Schwere Überschwemmungen in Sydney forderten Menschenleben

Bei neuen Überschwemmungen in Sydney ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche des Mannes sei in seinem in den Wassermassen versunkenen Fahrzeug in Cobbity südwestlich der australischen Metropole entdeckt worden, berichtete die Nachrichtenagentur AAP am Freitag. Die Behörden verhängten weitere Evakuierungsbefehle für Tausende Menschen in den nordwestlichen Vororten Cattai und Pitt Town sowie in den südwestlichen Vierteln Camden und Chipping Norton.

SN/APA/AFP/MUHAMMAD FAROOQ Mehrere Vororte von Sydney wurden evakuiert