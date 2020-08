Schwerer Sturm über Irland

Ein schwerer Sturm hat in Teilen Irlands Überschwemmungen verursacht und Hunderttausende Menschen von der Stromversorgung abgeschnitten. Besonders betroffen waren der Süden und Westen des Landes, wie der irische Fernsehsender RTE am Donnerstag berichtete.

Schon zuvor hatte die Feuerwehr etwa in der Stadt Cork an die Menschen appelliert, sich vorsichtshalber mit Taschenlampen auszurüsten und Mobiltelefone aufzuladen. Sturm "Ellen" ließ auch Bäume umstürzen; etliche Straßen im Land waren in der Früh blockiert. Der Energieversorger ESB Networks teilte im Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass die Stromversorgung von knapp 200.000 Haushalten und Geschäften unterbrochen sei.

Quelle: Apa/Dpa