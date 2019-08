Schwerer Waldbrand in Griechenland unter Kontrolle

Die Feuerwehr in Griechenland hat am Montag einen schweren Waldbrand in der Nähe der Hauptstadt Athen unter Kontrolle gebracht. Nach Angaben der Behörden wurde dabei niemand verletzt. "Zwei Häuser sind ausgebrannt, aber niemand war im Haus", sagte der stellvertretende Gouverneur für den Raum Athen, Petros Filippou. Weitere Wohngebiete seien zunächst nicht in Gefahr gewesen.

SN/APA (AFP)/ANGELOS TZORTZINIS Das Feuer wütete mit bis zu 20 Meter hohen Flammen