Schweres Erdbeben erschütterte Karibik und Zentralamerika

Vor der Küste von Honduras hat die Erde gebebt. Das Zentrum des Bebens der Stärke 7,6 lag in zehn Kilometer Tiefe und rund 200 Kilometer nordöstlich von Honduras, teilte die US-Erdbebenwarte (USGS) am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Es war eines der stärksten Beben in der Region in den vergangenen Jahren. Nach ersten Berichten kamen die Bewohner Zentralamerikas und der Karibik aber glimpflich davon.

SN/APA (ArchivSymbolbild/AFP)/RICAR Eine Tsunami-Warnung wurde zurückgenommen