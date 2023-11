Schweres Erdbeben auf Philippinen versetzt Menschen in Panik

Der Süden der Philippinen ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Das Beben ereignete sich am Freitag in der Provinz Sarangani auf der Hauptinsel Mindanao in einer Tiefe von 78 Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Es erreichte demnach eine Stärke von 6,7. Die Behörden meldeten zunächst keine Verletzten oder schweren Schäden, die Erschütterungen versetzten aber viele Menschen in der Stadt Davao in Panik.

BILD: SN/APA/AFP/SHAIRA ANN SANDIGAN-RODR Eingestürzte Decke in einem Einkaufszentrum