Schwerverletzte werden nach Unfall in Südtirol ausgeflogen

Nach dem Verkehrsunfall in Luttach in Südtirol mit sieben Toten sollen zwei weitere schwer verletzte, intensivmedizinisch betreute Opfer in den kommenden Tagen nach Deutschland überstellt werden. Die Vorbereitungsarbeiten hierzu würden laufen, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Beide Patienten werden per Flugzeug nach Hause gebracht.

SN/APA (Archiv/AFP)/PIERRE TEYSSOT Sieben Menschen starben bei dem Unfall