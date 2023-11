Sechs Buchen in "Game of Thrones"-Allee werden gefällt

Durch eine Szene in der TV-Serie "Game of Thrones" wurde eine mystische Buchenallee in Nordirland international bekannt. Nun werden sechs Bäume in der "Dark Hedges" genannten Straße gefällt - wegen Altersschwäche und Sturmschäden. An weiteren Bäumen werden Äste entfernt. Am Montag begannen die Arbeiten in der Grafschaft Antrim unter den Augen mehrerer Touristen, wie die Zeitung "Belfast Telegraph" berichtete.

BILD: SN/APA/AFP/PAUL FAITH Bäume dank acht Sekunden in TV-Serie zur Attraktion geworden