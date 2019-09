Sechs Menschen in mexikanischem Staat Morelos getötet

Im Zentrum von Mexiko sind sechs Menschen getötet worden. Die Leichen der Opfer seien in einem Haus in der Stadt Cuernavaca im Bundesstaat Morelos entdeckt worden, teilten die Sicherheitsbehörden am Freitag mit. Sie habe Schüsse gehört und sich mit ihren Kindern in einem Zimmer eingeschlossen, sagte eine Zeugin der Zeitung "La Union".

SN/APA (AFP)/ULISES RUIZ Gewalt gehört in vielen Teilen Mexikos zum Alltag