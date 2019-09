Sechs Menschen nach Fettexplosion in Lebensgefahr

Bei einem Brauchtumsfest in Freudenberg im Siegerland im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind am Sonntag bei einer Fettexplosion 14 Menschen verletzt worden, sechs davon lebensgefährlich. Die lebensgefährlich Verletzten seien mit Hubschraubern in Spezialkliniken ins Ruhrgebiet und nach Köln geflogen worden, teilte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mit.

SN/dpa Explosion bei Brauchtumsfest