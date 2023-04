Sechs Millionen Euro aus Österreich für türkische Erdbebenopfer

Österreich unterstützt den Soforthilfefonds des Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) mit sechs Millionen Euro, um den Menschen in der türkischen Erdbebenregion zu helfen. Dafür seien Gelder aus dem Sondertopf für internationale Nahrungsmittelhilfe bereitgestellt worden, kündigte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in einer Aussendung am Samstag an. Totschnig war am Dienstag in die Türkei gereist und hatte am Mittwoch die Erdbebenregion besucht.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig kündigte Hilfsgelder an