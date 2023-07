Sechs Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Kalifornien

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Kalifornien südöstlich von Los Angeles sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine sei auf ein Feld nahe des örtlichen Flughafens der Stadt Murrieta gestürzt und habe komplett in Flammen gestanden, als die Einsatzkräfte eintrafen, teilte das Büro des Sheriffs im Riverside County am Samstag mit.

Der Tod der sechs Insassen wurde noch am Unfallort festgestellt. Die Maschine vom Typ Cessna C500 sei in Las Vegas losgeflogen, teilte die US-Luftfahrtbehörde FAA auf Anfrage mit. Sie stürzte in den frühen Morgenstunden ab. Zur möglichen Ursache machte die FAA zunächst keine Angaben.