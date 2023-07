Sechs Tote bei Brand in Mailänder Seniorenheim

Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Mailand sind sechs Personen - fünf Frauen und ein Mann - ums Leben gekommen, Dutzende weitere ältere Menschen wurden verletzt. 81 Personen wurden in Mailänder Krankenhäuser eingeliefert, zwei Menschen schweben in Lebensgefahr, berichteten die Rettungseinheiten.

BILD: SN/BILDERBOX Symbolbild