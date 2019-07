Sechs Tote bei Tornado in Nordostchina

Durch einen Tornado sind in Nordostchina sechs Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 190 wurden verletzt, wie chinesische Staatsmedien am Donnerstag berichteten. Der starke Wirbelsturm habe am Mittwochnachmittag in der Stadt Kaiyuan in der Provinz Liaoning zugeschlagen. Er habe eine Windgeschwindigkeit von 23 Metern pro Sekunde erreicht, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.

SN/APA (AFP)/STR Tornado brachte schwere Niederschläge und Hagel