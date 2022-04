Sechs Tote durch Schüsse in Kalifornien - Erste Festnahme

Nach den tödlichen Schüssen in der kalifornischen Hauptstadt Sacramento mit sechs Todesopfern hat die Polizei einen ersten Verdächtigen festgenommen. Die Behörden gaben am Montag die Festnahme eines 26-Jährigen bekannt. Ihm wurden zunächst Körperverletzung und illegaler Waffenbesitz zur Last gelegt. Sondereinsatzkommandos der Polizei durchsuchten außerdem drei Wohnungen. Dabei wurde mindestens eine Schusswaffe beschlagnahmt.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/D Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an