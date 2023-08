Sechs Tote und rund 30 Vermisste bei Erdrutsch in Georgien

Bei einem Erdrutsch in Georgien sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Etwa 30 Menschen wurden nach dem Unglück in der Bergregion Ratscha im Nordwesten des Kaukasuslandes noch vermisst, wie die Behörden mitteilten. Die Erdmassen waren am Donnerstag nach tagelangen heftigen Regenfällen ins Rutschen geraten. Nachdem am Donnerstag zunächst zwei Todesopfer gefunden worden waren, wurden am Freitag vier weitere Leichen entdeckt, teilte das Innenministerium mit.

BILD: SN/APA/AFP/STRINGER Erdmassen gingen nach tagelangen Regenfällen in Feriengebiet nieder