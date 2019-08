Sechsfachmord in Zagreb - Kroatische Polizei sucht Täter

Nach einem Sechsfachmord in der kroatischen Hauptstadt Zagreb sucht die Polizei unter Hochdruck nach dem Täter. Die amtliche Nachrichtenagentur HINA berichtete, in einem Haus im Süden von Zagreb seien am Donnerstagabend die Leichen von sechs Menschen entdeckt worden. Demnach hatten Nachbarn Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Die Opfer wurden nach ersten Angaben erschossen.

Die Polizei startete laut HINA eine großangelegte Suchaktion nach dem Täter. Angaben zur Identität der Opfer wurden zunächst nicht gemacht. Polizeisprecher waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Quelle: Apa/Age.