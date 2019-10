Seebeben erschütterte südliche Ägäis - keine Verletzten

Ein Seebeben der Stärke 5,1 hat die griechische Dodekanes-Inselgruppe in der südlichen Ägäis erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag rund 17 Kilometer unterhalb des Meeresgrundes zwischen der Insel Rhodos und der türkischen Ägäisküste bei Marmaris, wie das Geodynamische Institut am Donnerstag in Athen mitteilte. Laut Staatsradio ERT wurden keine Verletzungen oder nennenswerte Schäden gemeldet.

"Sehr stark spürbar" waren die Erdstöße in fast allen Regionen der südlichen Ägäis und auf der Insel Kreta, wie der Chef des Katastrophenschutzes, Efthymios Lekkas, im Fernsehen sagte. Viele Menschen seien aus dem Schlaf gerissen worden, da sich das Beben um 7.44 Uhr Ortszeit ereignete, berichteten örtliche Medien. Quelle: Apa/Dpa/Ag.