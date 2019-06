Seilbahn-Unfall in der Schweiz: Ein Toter, sechs Verletzte

Bei einem Arbeitsunfall an einer Schweizer Seilbahn ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Sechs weitere Personen wurden verletzt, zwei davon schwer, berichtete die Polizei im Kanton Obwalden. Touristen waren bei dem Unfall in der Region Engelberg-Titlis in der Zentralschweiz nicht betroffen.

SN/APA (AFP/KEYSTONE)/URS FLUEELER Touristen wurden bei dem Unfall nicht verletzt