Seilbahnkabine unweit des Lago Maggiore abgestürzt - acht Tote

Bei einem Seilbahnunglück unweit des Lago Maggiore in Norditalien sind am Sonntag mindestens acht Personen ums Leben gekommen. Eine Kabine der Seilbahn auf der Strecke Stresa-Mottarone stürzte circa 100 Meter vor Ankunft am Berg Mottarone ab. An Bord befanden sich elf Menschen, unter den Verletzten sind auch zwei Kinder. Feuerwehrmannschaften waren bei der Bergung im Einsatz, berichteten italienische Medien.

Alle Straßen, die zum Mottarone-Berg auf einer Höhe von circa 1.420 Meter führen, wurden geschlossen, um die Bergungsarbeiten zu erleichtern. Hubschrauber waren bei der Bergungsaktion im Einsatz. SN/apa Das Unglück passierte unweit der italienisch-schweizerischen Grenze. Nach dem Lockdown infolge der Pandemie war die Seilbahn erst am 24. April geöffnet worden. Sie verbindet die Seeortschaft Stresa mit dem Mottarone-Berg und fährt im 20-Minuten-Takt. Wegen des schönen Wetters waren unzählige Touristen am Sonntag mit der Seilbahn unterwegs, um von der Spitze des Mottarone-Bergs die Aussicht über den Lago Maggiore zu genießen.