Seilbahnunglück am Lago Maggiore: Bub in kritischem Zustand

Ein fünfjähriger Bub, der einzige Überlebende des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore am Sonntag, kämpft um sein Leben. Er befand sich am Montag auf der Intensivstation des Kinderkrankenhauses "Regina Margherita" in Turin, wo er am Vortag wegen mehrerer Frakturen operiert worden war. Beim Unglück kamen seine Eltern, sein zweijähriger Bruder, sowie seine beiden Großeltern ums Leben.

Bub nach Seilbahnunglück in Lebensgefahr