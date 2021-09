Seilbahnunglück: Überlebender Bub nach Israel gebracht - Entführung?

Der einzige Überlebende des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore im Mai, ein sechsjähriger Bub israelischer Abstammung, wird in einem Krankenhaus in Tel Aviv behandelt, nachdem er von Angehörigen mütterlicher Seite aus Italien nach Israel gebracht wurde. "Eitan bekommt die bestmögliche physische und psychologische Behandlung", versicherte die Tante des Kindes, die den Buben nach Israel mitgenommen hatte. Im Hintergrund läuft ein Sorgerechtsstreit mit anderen Angehörigen.

SN/APA/AFP/HANDOUT Rettungskräfte bei abgestürzter Gondel nahe des Lago Maggiore